Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Руководство «Барселоны» не планирует увольнять Кумана

18:02
Теги:

Руководство «Барселоны» не планирует увольнять главного тренера Роналда Кумана после поражения команды в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

Специалист встретился с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. Разговор длился около трех часов. Издание COPE сообщает, что Куман пока продолжит тренировать «Барселону», несмотря на неудачный старт.

Во втором туре группового этапа ЛЧ «Барса» встретится с «Бенфикой». Игра пройдет 29 сентября, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/HelenaCondis/status/1438131742506954752?s=20

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тренер сборной России по волейболу назвал причины поражения от Польши на ЧЕ-2021
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
Ветеранский договор Овечкина, максимальный контракт Кучерова, грандиозные бонусы Панарина. Сколько зарабатывают российские игроки в НХЛ
«Миннесота» начинает злиться на Капризова и его агента. Скоро сезон, а контракта все нет
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры