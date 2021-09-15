Руководство «Барселоны» не планирует увольнять Кумана

Руководство «Барселоны» не планирует увольнять главного тренера Роналда Кумана после поражения команды в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

Специалист встретился с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. Разговор длился около трех часов. Издание COPE сообщает, что Куман пока продолжит тренировать «Барселону», несмотря на неудачный старт.

Во втором туре группового этапа ЛЧ «Барса» встретится с «Бенфикой». Игра пройдет 29 сентября, начало — в 22.00 (мск).