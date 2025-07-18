Сусо вернулся в «Кадис»
«Кадис» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Сусо. Стороны заключили соглашения на следующие четыре сезона.
31-летний испанец вернулся в клуб, воспитанником которого является. В 2010 году он перебрался в «Ливерпуль», после чего выступал также за такие клубы, как «Альмерия», «Милан», «Дженоа» и «Севилья».
В сезоне-2024/25 Сусо сыграл в 17 матчах за «Севилью» во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.
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|0
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|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
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|0
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|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
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|Реал – Р. Сосьедад
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|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
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