Сусо вернулся в «Кадис»

«Кадис» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Сусо. Стороны заключили соглашения на следующие четыре сезона.

31-летний испанец вернулся в клуб, воспитанником которого является. В 2010 году он перебрался в «Ливерпуль», после чего выступал также за такие клубы, как «Альмерия», «Милан», «Дженоа» и «Севилья».

В сезоне-2024/25 Сусо сыграл в 17 матчах за «Севилью» во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.