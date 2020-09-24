Суарес покидает «Барселону» в качестве третьего бомбардира в истории клуба
03:10
«Барселона» объявила об уходе из клуба нападающего Луиса Суареса. 33-летний уругваец продолжит карьеру в «Атлетико».?
Портал B/R Football напомнил, что за 6 лет в футболке каталонцев Суарес забил 198 голов и стал третьим в истории бомбардиром клуба.
Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.