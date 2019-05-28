СМИ: сегодня "Барселона" объявит об уходе Вальверде

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде сегодня, 28 мая, может покинуть команду, утверждает испанское радио RAC 1. Официальное заявление об уходе 55-летнего специалиста будет сделано в течение дня на сайте каталонцев.

Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых недовольно результатами Вальверде. Он привел команду ко второму подряд чемпионскому титулу в Испании, но каталонский клуб в полуфинале Лиги чемпионов уступил "Ливерпулю" (3:0, 0:4), а в финале Кубка Испании проиграл "Валенсии" (1:2).

Основным кандидатом на пост главного тренера каталонского клуба является Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

СМИ: Эмери – кандидат на пост главного тренера "Барселоны"