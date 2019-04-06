СМИ: Куртуа будет основным вратарем "Реала" в следующем сезоне, Лунин - вторым

Испанское издание Marca опубликовала информацию о том, кто будет защищать ворота "Реала" в следующем сезоне.

Сообщается, что основным вратарем команды будет Тибо Куртуа. Вторым голкипером станет Андрей Лунин, выступающий за "Леганес" на правах аренды.

Таким образом, Кейлор Навас сможет рассчитывать только на роль третьего голкипера. Главный тренер Зинедин Зидан проинформирует его об этом и предоставит ему выбор, оставаться в команде или сменить клуб. Ранее пояивлась информация, что Навас покинет команду.

26-летний Тибо Куртуа в текущем сезоне провел 32 матча за "Реал", пропустил 42 мяча и 10 раз отыграл "на ноль". Его контракт действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

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