СМИ: Навас покинет "Реал" по окончании сезона

Голкипер "Реала" Кейлор Навас покинет клуб в летнее трансферное окно, утверждает El Chiringuito TV. Основным вратарем "сливочных" в следующем сезоне будет Тибо Куртуа.

Контракт Наваса с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

32-летний Навас выступает за "Реал" с 2014 года. В составе "королевского клуба" он выигрывал чемпионат Испании, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Навас провел 16 матчей за "Реал", в которых пропустил 17 голов.

Все о чемпионате Испании - здесь