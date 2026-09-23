Полузащитник «Барселоны» де Йонг приступил к индивидуальным тренировкам с мячом

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг приступил к индивидуальным тренировкам с мячом на газоне, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, футболист успешно увеличивает нагрузки и демонстрирует положительную динамику в восстановлении после травмы. Он может вернуться в общую группу через две-три недели.

29-летний нидерландец получил разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена во время чемпионата мира 2026 года.

Де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029-го. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

«Барселона» с 21 очком занимает первое место в турнирной таблице Ла лиги. 18 октября каталонцы сыграют с «Бетисом» на выезде в матче 9-го тура чемпионата Испании.

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