Семеду близок к уходу из «Барселоны». Клуб не договорился о продлении контракта с игроком

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду близок к тому, чтобы покинуть команду, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб не смог договориться с 26-летним португальцем о продлении контракта. Сообщается, что «сине-гранатовые» предлагали Семеду новое соглашение сроком до конца июня 2025 года, однако клуб оказался не готов выполнять финансовые требования футболиста. Источник утверждает, что «Барселона» выставила португальца на трансфер и хочет получить за него 40 миллионов евро.

На счету Семеду 5 результативных передач в 29 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Нынешний контракт защитника действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 32 миллиона евро.