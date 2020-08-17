Самюэль Это'О: «Месси для меня как сын. «Барсе» повезло иметь в составе лучшего футболиста в истории»

Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это'О высказался по поводу капитана клуба Лионеля Месси. По его словам, каталонцам нужно попытаться удержать его. В СМИ появилась информация, что этим летом он может уйти в «Интер».

— Месси для меня как сын. Я люблю его как сына и всегда желаю ему лучшего. «Барселона» — это Месси. Думаю, если Месси захочет уйти, то нужно найти другое топовое имя для клуба.

Нам очень повезло, что в «Барселоне» есть лучший футболист в истории. Нам нужно сделать всё, чтобы Месси закончил карьеру в «Барселоне».