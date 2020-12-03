Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Руководитель «Барселоны» считает, что Месси нужно было продать летом

16:49
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
Теги:

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс считает, что клубу надо было продавать нападающего Лионеля Месси в летнее трансферное окно, когда игрока хотел заполучить «Манчестер Сити».

«С экономической точки зрения Месси нужно было продавать летом. Мы бы получили деньги за трансфер, да и сохранили средства, которые тратит на зарплату аргентинцу», — цитирует Тускетса RAC1.

В нынешнем сезоне ла лиги Месси провел 9 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир