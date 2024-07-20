Куман: «Я мечтаю вернуться в «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, что хотел бы вернуться в каталонский клуб.

«Я мечтаю вернуться в «Барселону», но не тренером. Я хочу помочь с техникой футболистам. Но я сделаю это только при другом президенте», — цитирует VoetbalZone Кумана.

Куман с августа 2020 года по октябрь 2021-го тренировал «Барселону», за коиторую выступал с 1989 по 1995 год в игроцкие годы.