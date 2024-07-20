Корнеев: «Очень надеюсь, что Арсен начнет давать статистику в новом сезоне»
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Очень надеюсь, что Арсен начнет давать статистику в новом сезоне! Пока он получает время на поле в кредит, не давая ничего взамен! Сможет ли взять на себя роль лидера? Захарян никогда не был лидером в предыдущих клубах», — цитирует Metaratings.ru Корнеева.
В сезоне-2023/24 Захарян сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Источник: Metaratings.ru
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|0
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|0
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|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
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|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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|22:30
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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