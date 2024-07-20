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Васкес считает, что Мбаппе рожден для игры за «Реал»

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Лукас Васкес поделился мнением о подписании клубом экс-форварда Килиана Мбаппе.

«Килиан — особенный игрок, один из тех, кто рожден для игры за «Реал». Его переход — что-то невероятное. Нас ждет захватывающий год. Мы добавили много талантов к тому, что у нас уже было с Вини-младшим, Родриго, Джудом...» — цитирует Васкеса AS.

В пятницу, 19 июля, Васкес продлил контракт с «Реалом» до 2025 года.

Мадридский клуб объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.

Килиан Мбаппе
Лукас Васкес
ФК Реал
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11
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