Васкес считает, что Мбаппе рожден для игры за «Реал»

Защитник «Реала» Лукас Васкес поделился мнением о подписании клубом экс-форварда Килиана Мбаппе.

«Килиан — особенный игрок, один из тех, кто рожден для игры за «Реал». Его переход — что-то невероятное. Нас ждет захватывающий год. Мы добавили много талантов к тому, что у нас уже было с Вини-младшим, Родриго, Джудом...» — цитирует Васкеса AS.

В пятницу, 19 июля, Васкес продлил контракт с «Реалом» до 2025 года.