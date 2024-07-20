Васкес считает, что Мбаппе рожден для игры за «Реал»
Защитник «Реала» Лукас Васкес поделился мнением о подписании клубом экс-форварда Килиана Мбаппе.
«Килиан — особенный игрок, один из тех, кто рожден для игры за «Реал». Его переход — что-то невероятное. Нас ждет захватывающий год. Мы добавили много талантов к тому, что у нас уже было с Вини-младшим, Родриго, Джудом...» — цитирует Васкеса AS.
В пятницу, 19 июля, Васкес продлил контракт с «Реалом» до 2025 года.
Мадридский клуб объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.
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|Жирона
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4
|Атлетико
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|0
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|Атлетик
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|0
|0
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|
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|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
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|0
|0-0
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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