«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в домашнем матче

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 5-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У мадридцев отметился Федерико Вальверде и Хоселу. У гостей единственный гол забил Андер Барренечеа.

Хавбек Арсен Захарян вышел на поле на 81-й минуте, заменив Браиса Мендеса.

У «Реала» пять побед в пяти турах и первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Реала Сосьедад» 6 очков и 11-я позиция.