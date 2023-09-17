Араухо возобновил тренировки в общей группе «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо возобновил тренировки в общей группе. Он отсутствовал больше месяца из-за травмы. Футболист восстановился после повреждения подколенного сухожилия.

В этом сезоне 24-летний уругваец участвовал лишь в 1 матче.

Футболист, скорее всего, не сыграет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена», который пройдет 19 сентября.