«Реал» не будет отзывать Лунина из аренды в случае возобновления сезона

Вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, права на которого принадлежат «Реалу», входит в дальнейшие планы Зинедина Зидана, сообщает Cadena Cope.

Альфонс Ареола покинет стан «сливочных» в предстоящее межсезонье, а украинский голкипер должен стать сменщиком Тибо Куртуа в следующем сезоне.

Стоит отметить, что арендное соглашение Лунина с «Овьедо» рассчитано до 30 июня, однако из-за неопределенности с пандемией коронавируса и возобновлением соревнований, «Реал» намерен продлить аренду украинца. В Мадриде готовы пойти на встречу «Овьедо», дабы клуб смог успешно завершить сезон, если тот возобновится, без лишних кадровых проблем.

В команде из сегунды 21-летний украинец провел 9 матчей, пропустив 10 голов.