«Реал» на выезде проиграл «Леванте»

«Леванте» дома обыграл «Реал» (1:0) в 25-го тура матче тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 79-й минуте забил Хосе Луис Моралес. «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, имея в активе 53 очка. У лидирующей «Барселоны» на два очка больше. У «Леванте» 32 очка и десятое место.

Чемпионат Испании. Ла лига

25-й тур

«Леванте» — «Реал» — 1:0 (0:0)

Гол: Моралес, 79.

«Леванте»: Фернандес, Тоньо, Бруно Гонсалес, Постиго, Мирамон, Кампанья, Вукчевич, Барди, Рохер (Мелеро, 67), Моралес (Пабло Мартинес, 81), Майораль (Леон, 88).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Иско (Васкес, 73), Каземиру, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 67).

Предупреждения: Серхио Рамос, 10. Рохер, 35. Каземиру, 71.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

22 февраля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».