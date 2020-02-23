«Реал» на выезде проиграл «Леванте»
«Леванте» дома обыграл «Реал» (1:0) в 25-го тура матче тура чемпионата Испании.
Единственный мяч на 79-й минуте забил Хосе Луис Моралес. «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, имея в активе 53 очка. У лидирующей «Барселоны» на два очка больше. У «Леванте» 32 очка и десятое место.
Чемпионат Испании. Ла лига
25-й тур
«Леванте» — «Реал» — 1:0 (0:0)
Гол: Моралес, 79.
«Леванте»: Фернандес, Тоньо, Бруно Гонсалес, Постиго, Мирамон, Кампанья, Вукчевич, Барди, Рохер (Мелеро, 67), Моралес (Пабло Мартинес, 81), Майораль (Леон, 88).
«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Иско (Васкес, 73), Каземиру, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 67).
Предупреждения: Серхио Рамос, 10. Рохер, 35. Каземиру, 71.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
22 февраля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».