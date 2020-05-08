Президент «Хетафе»: «В УЕФА нам сказали, что матчи Лиги Европы пройдут в августе»

Президент «Хетафе» Анхель Торрес сообщил, что матчи 1/8 финала Лиги Европы, перенесенные из-за пандемии коронавируса, состоятся в августе этого года. «Хетафе» предстоит встретиться с «Интером».

— УЕФА сообщил нам, что матчи 1/8 финала Лиги Европы непременно состоятся, — цитирует Calciomercato Торреса. — В нашем случае, 2 или 3 августа пройдет первый матч в Милане при пустых трибунах, а 6 или 7 августа при тех же условиях будет матч на нашем стадионе. Если какая-то из арен будет недоступна из-за коронавируса, встречи пройдут на нейтральном стадионе.

Почти все футбольные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире 3 917 681 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 270 370 летальных исходов, выздоровели 1 344 242 человека.