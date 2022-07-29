Борха Майораль перейдет из «Реала» в «Хетафе»

Нападающий «Реала» Борха Майораль перейдет в «Хетафе». Как сообщает Marca, клубы договорились о трансфере 25-летнего испанца. Сторонам осталось только подписать документы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Майораля выступал за «Рому» и «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.