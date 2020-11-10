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Мората: «Атлетико» лучше «Реала» и «Барселоны», он может стать чемпионом»

14:59
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Форвард «Ювентуса» Альваро Мората рассказал, что верит в чемпионство «Атлетико» в ла лиге.

«Я хочу, чтобы было ясно, что я благодарен «Атлетико». У меня очень хорошие отношения с Диего Симеоне, и я желаю ему всего наилучшего. Никогда не знаешь, встретишься ли снова. Я надеюсь, что «Атлетико» сможет выиграть ла лигу. Им нужно бороться за это и за каждую игру, они играют очень хорошо. Я считаю, что они лучше «Реала» и «Барселоны», — приводит слова Мораты El Partizado со ссылкой на Radio Marca.

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