Месси поддержал медработников в борьбе с коронавирусом

Форвард «Барселоны» Лионель Месси поддержал медрботников в борьбе с пандемией коронавируса.

— Завершилась всемирная неделя работников здравоохранения, и вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить глубочайшую признательность за работу, которую они выполняют.

Безымянные герои, которые проводят долгие дни и ночи вдали от своих семей, чтобы наши семьи были в безопасности во время пандемии коронавируса.

Несмотря ни на что, они привержены благородному делу помощи беременным женщинам, защищают детей и подростков.