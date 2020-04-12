Месси поддержал медработников в борьбе с коронавирусом
12 апреля 2020, 23:59
Форвард «Барселоны» Лионель Месси поддержал медрботников в борьбе с пандемией коронавируса.
— Завершилась всемирная неделя работников здравоохранения, и вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить глубочайшую признательность за работу, которую они выполняют.
Безымянные герои, которые проводят долгие дни и ночи вдали от своих семей, чтобы наши семьи были в безопасности во время пандемии коронавируса.
Несмотря ни на что, они привержены благородному делу помощи беременным женщинам, защищают детей и подростков.
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