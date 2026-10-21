«Атлетик» вдесятером проиграл «Леванте» в перенесенном матче 6-го тура Ла лиги с четырьмя голами

«Леванте» обыграл «Атлетик» в перенесенном матче 6-го тура Ла лиги — 3:1.

Встреча проходила в Валенсии.

В составе «Леванте» дублем отметился нападающий Роджер Бруги, еще один мяч записал на свой счет форвард Карл Этта Эйонг. Автором единственного гола «Атлетика» в матче стал нападающий Алехандро Беренгер, реализовавший пенальти.

С 73-й минуты «Атлетик» играл в меньшинстве после удаления защитника Аймерика Лапорта.

«Леванте» набрал 10 очков и поднялся на 11-е место в таблице чемпионата Испании. «Атлетик» расположился на 13-м месте с 9 очками.

В следующем туре «Леванте» 25 октября в гостях сыграет против «Реал Сосьедада», а «Атлетик» в этот же день примет на своем поле «Хетафе».

Чемпионат Испании. Ла лига. 6-й тур.

21 октября, 21:00. Сьюдад де Валенсия (Валенсия)

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