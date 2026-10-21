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«Леванте» — «Атлетик»: счет и результат матча 6 тура чемпионата Испании 21 октября 2026

«Атлетик» вдесятером проиграл «Леванте» в перенесенном матче 6-го тура Ла лиги с четырьмя голами

Алексей Михайлов

«Леванте» обыграл «Атлетик» в перенесенном матче 6-го тура Ла лиги — 3:1.

Встреча проходила в Валенсии.

В составе «Леванте» дублем отметился нападающий Роджер Бруги, еще один мяч записал на свой счет форвард Карл Этта Эйонг. Автором единственного гола «Атлетика» в матче стал нападающий Алехандро Беренгер, реализовавший пенальти.

С 73-й минуты «Атлетик» играл в меньшинстве после удаления защитника Аймерика Лапорта.

«Леванте» набрал 10 очков и поднялся на 11-е место в таблице чемпионата Испании. «Атлетик» расположился на 13-м месте с 9 очками.

В следующем туре «Леванте» 25 октября в гостях сыграет против «Реал Сосьедада», а «Атлетик» в этот же день примет на своем поле «Хетафе».

Чемпионат Испании. Ла лига. 6-й тур.
21 октября, 21:00. Сьюдад де Валенсия (Валенсия)
Леванте
3:1
Атлетик

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 10 8 1 1 20-8 25
3
 Реал 9 7 0 2 23-9 21
4
 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5
 Реал Сосьедад 9 5 1 3 17-17 16
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
8
 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9
 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10
 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11
 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
12
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
13
 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14
 Леванте 9 2 4 3 15-17 10
15
 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16
 Р. Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
18
 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19
 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20
 Малага 10 0 5 5 7-19 5
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23.10 22:00 Алавес – Малага 1 : 1
24.10 15:00 Р. Вальекано – Эльче 0 : 3
24.10 17:15 Расинг – Эспаньол 2 : 1
24.10 19:30 Валенсия – Вильярреал 1 : 2
24.10 22:00 Атлетико – Депортиво 1 : 0
25.10 16:00 Атлетик – Хетафе 4 : 0
25.10 18:15 Сельта – Бетис 0 : 0
25.10 20:30 Реал Сосьедад – Леванте - : -
25.10 23:00 Барселона – Реал - : -
26.10 23:00 Севилья – Осасуна - : -
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Ламин Ямаль

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 6
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Атлетик

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И К Ж
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Марио Мартин

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