«Атлетик» вдесятером проиграл «Леванте» в перенесенном матче 6-го тура Ла лиги с четырьмя голами
«Леванте» обыграл «Атлетик» в перенесенном матче 6-го тура Ла лиги — 3:1.
Встреча проходила в Валенсии.
В составе «Леванте» дублем отметился нападающий Роджер Бруги, еще один мяч записал на свой счет форвард Карл Этта Эйонг. Автором единственного гола «Атлетика» в матче стал нападающий Алехандро Беренгер, реализовавший пенальти.
С 73-й минуты «Атлетик» играл в меньшинстве после удаления защитника Аймерика Лапорта.
«Леванте» набрал 10 очков и поднялся на 11-е место в таблице чемпионата Испании. «Атлетик» расположился на 13-м месте с 9 очками.
В следующем туре «Леванте» 25 октября в гостях сыграет против «Реал Сосьедада», а «Атлетик» в этот же день примет на своем поле «Хетафе».
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|9
|0
|0
|39-9
|27
|
2
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|20-8
|25
|
3
|Реал
|9
|7
|0
|2
|23-9
|21
|
4
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|16-14
|20
|
5
|Реал Сосьедад
|9
|5
|1
|3
|17-17
|16
|
6
|Севилья
|9
|4
|2
|3
|14-16
|14
|
7
|Алавес
|10
|3
|3
|4
|14-11
|12
|
8
|Атлетик
|9
|3
|3
|3
|12-9
|12
|
9
|Сельта
|10
|2
|6
|2
|10-7
|12
|
10
|Вильярреал
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
11
|Депортиво
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
12
|Осасуна
|9
|3
|2
|4
|10-18
|11
|
13
|Расинг
|10
|3
|2
|5
|15-26
|11
|
14
|Леванте
|9
|2
|4
|3
|15-17
|10
|
15
|Эльче
|10
|2
|4
|4
|14-17
|10
|
16
|Р. Вальекано
|9
|2
|3
|4
|12-20
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|5-15
|9
|
18
|Эспаньол
|10
|2
|2
|6
|12-14
|8
|
19
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-17
|6
|
20
|Малага
|10
|0
|5
|5
|7-19
|5
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38 тур
|23.10
|22:00
|Алавес – Малага
|1 : 1
|24.10
|15:00
|Р. Вальекано – Эльче
|0 : 3
|24.10
|17:15
|Расинг – Эспаньол
|2 : 1
|24.10
|19:30
|Валенсия – Вильярреал
|1 : 2
|24.10
|22:00
|Атлетико – Депортиво
|1 : 0
|25.10
|16:00
|Атлетик – Хетафе
|4 : 0
|25.10
|18:15
|Сельта – Бетис
|0 : 0
|25.10
|20:30
|Реал Сосьедад – Леванте
|- : -
|25.10
|23:00
|Барселона – Реал
|- : -
|26.10
|23:00
|Севилья – Осасуна
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|
|
Яссир Забири
Расинг
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|
|
Алехандро Беренгер
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
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Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|7
|1
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|1
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