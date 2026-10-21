Полузащитник «Барселоны» Ольмо пропустит около месяца из-за травмы в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Стали известны результаты медицинского обследования полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо, получившего травму в первом тайме матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:4). Об этом сообщает официальный аккаунт сине-гранатовых в соцсети X.

28-летний Ольмо был заменен на 27-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Фермин Лопес.

«Проведенные обследования подтвердили, что Дани Ольмо получил травму левой приводящей мышцы в результате столкновения с соперником во время матча с «Пари Сен-Жермен». Ожидается, что игрок пропустит около месяца», — говорится в сообщении «Барселоны».

В нынешнем сезоне Ольмо провел за «Барселону» 12 матчей, забив 1 гол и отдав 4 голевые передачи.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании — команда набрала 27 очков в 9 матчах. «Реал» с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице Ла лиги. Сине-гранатовые и сливочные сыграют между собой 25 октября. Встреча состоится в Барселоне.

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