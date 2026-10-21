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Травма полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо: какой диагноз, сколько пропустит, сыграет ли с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Ольмо пропустит около месяца из-за травмы в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Алексей Михайлов

Стали известны результаты медицинского обследования полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо, получившего травму в первом тайме матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:4). Об этом сообщает официальный аккаунт сине-гранатовых в соцсети X.

28-летний Ольмо был заменен на 27-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Фермин Лопес.

«Проведенные обследования подтвердили, что Дани Ольмо получил травму левой приводящей мышцы в результате столкновения с соперником во время матча с «Пари Сен-Жермен». Ожидается, что игрок пропустит около месяца», — говорится в сообщении «Барселоны».

В нынешнем сезоне Ольмо провел за «Барселону» 12 матчей, забив 1 гол и отдав 4 голевые передачи.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании — команда набрала 27 очков в 9 матчах. «Реал» с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице Ла лиги. Сине-гранатовые и сливочные сыграют между собой 25 октября. Встреча состоится в Барселоне.

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Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 9 7 1 1 19-8 22
3
 Реал 9 7 0 2 23-9 21
4
 Бетис 9 6 1 2 16-14 19
5
 Реал Сосьедад 9 5 1 3 17-17 16
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 9 3 2 4 13-10 11
8
 Сельта 9 2 5 2 10-7 11
9
 Депортиво 9 2 5 2 13-12 11
10
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
11
 Леванте 9 2 4 3 15-17 10
12
 Вильярреал 9 2 3 4 13-13 9
13
 Атлетик 8 2 3 3 8-9 9
14
 Р. Вальекано 8 2 3 3 12-17 9
15
 Хетафе 9 2 3 4 5-11 9
16
 Эспаньол 9 2 2 5 11-12 8
17
 Расинг 9 2 2 5 13-25 8
18
 Эльче 9 1 4 4 11-17 7
19
 Валенсия 9 1 3 5 6-15 6
20
 Малага 9 0 4 5 6-18 4
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38 тур
23.10 22:00 Алавес – Малага - : -
24.10 15:00 Р. Вальекано – Эльче - : -
24.10 17:15 Расинг – Эспаньол - : -
24.10 19:30 Валенсия – Вильярреал - : -
24.10 22:00 Атлетико – Депортиво - : -
25.10 16:00 Атлетик – Хетафе - : -
25.10 18:15 Сельта – Бетис - : -
25.10 20:30 Реал Сосьедад – Леванте - : -
25.10 23:00 Барселона – Реал - : -
26.10 23:00 Севилья – Осасуна - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 9
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 8 1 3
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 5 1 2
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