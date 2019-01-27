Месси и Коутинью - в старте "Барселоны" на матч с "Жироной"

"Барселона" и "Жирона" объявили составы на матч 21-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнут нападающие сине-гранатовых Лионель Месси и Филиппе Коутинью.

Состав "Жироны": Буну - Хуанпе, Алькала, Эспиноса - Порро, Алейкс Гарсия, Пере Понс, Гранель - Фернандес, Стуани, Порту.

Состав "Барселоны": тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба - Ракитич, Бускетс, Видаль - Месси, Суарес, Коутинью.

"Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея в активе 46 очков. "Жирона" с 24 баллами располагается на 13-й строчке.

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