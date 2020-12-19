Месси догнал Пеле по количеству голов за клуб
19:38
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».
Для 33-летнего аргентинца это 643-й гол за каталонцев во всех соревнованиях.
Он сранялся с рекордным показателем Пеле, который забил столько же голов за «Сантос».
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.
643 — Lionel Messi ?? has scored 643 goals for @FCBarcelona in all competitions, equalling Pele's ?? record for Santos. King. pic.twitter.com/oXPD7XGI5S— OptaJose (@OptaJose) December 19, 2020
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