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Мбаппе рассказал, какой турнир мечтает выиграть

Алина Савинова
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Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе назвал турнир, в котором мечтает одержать победу.

«Какой важный трофей осталось выиграть? Лигу чемпионов. Именно за этим я и пришел в лучший клуб мира», — цитирует Мбаппе ESPN.

Нападающий перешел в «Реал» этим летом, подписав контракт с испанской командой до 2029 года. Ранее он выступал за «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 22 матча за «сливочных» во всех турнирах, отметившись 12 голами и 2 результативными передачами. Вместе с «Реалом» он стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Маттеус раскритиковал Винисиуса и сравнил его с Неймаром
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
6
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
13
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 16 2 5 9 14-24 11
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20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 - : -
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
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Сельта – Р. Сосьедад
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Осасуна – Атлетик
 - : -
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
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Унаи Лопес

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