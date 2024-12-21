«Жирона» крупно обыграла «Вальядолид»

«Жирона» победила «Вальядолид» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:0. Игра прошла на городском стадионе Монтивилли в Жироне.

В первом тайме Давид Лопес и Абель Руис забили с передач Мигеля Гутьерреса. В конце второй половины Арно Данжума довел счет до крупного.

«Жирона» набрала 25 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» остался на 19-й строчке — 12 очков.