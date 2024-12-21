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Сегодня, 01:04

«Жирона» крупно обыграла «Вальядолид»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Жирона» победила «Вальядолид» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:0. Игра прошла на городском стадионе Монтивилли в Жироне.

В первом тайме Давид Лопес и Абель Руис забили с передач Мигеля Гутьерреса. В конце второй половины Арно Данжума довел счет до крупного.

«Жирона» набрала 25 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» остался на 19-й строчке — 12 очков.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
20 дек, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
3:0
Вальядолид

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Жирона
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
6
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
7
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
10
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
13
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 16 2 5 9 14-24 11
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20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 3 : 0
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 - : -
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 - : -
22.12 18:15
Реал – Севилья
 - : -
22.12 20:30
Леганес – Вильярреал
 - : -
22.12 20:30
Лас-Пальмас – Эспаньол
 - : -
22.12 23:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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Рафинья

Барселона

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Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

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Ламин Ямаль

Барселона

 9
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Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 14 1 5
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