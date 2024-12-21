«Жирона» крупно обыграла «Вальядолид»
«Жирона» победила «Вальядолид» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:0. Игра прошла на городском стадионе Монтивилли в Жироне.
В первом тайме Давид Лопес и Абель Руис забили с передач Мигеля Гутьерреса. В конце второй половины Арно Данжума довел счет до крупного.
«Жирона» набрала 25 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» остался на 19-й строчке — 12 очков.
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|Атлетико
|17
|11
|5
|1
|31-11
|38
|
3
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|
4
|Атлетик
|18
|9
|6
|3
|27-16
|33
|
5
|Вильярреал
|17
|7
|6
|4
|29-28
|27
|
6
|Мальорка
|18
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|3
|7
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|27
|
7
|Жирона
|18
|7
|4
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|26-25
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|
8
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|17
|7
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|6
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|25
|
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|17
|6
|7
|4
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|25
|
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|17
|6
|6
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|
11
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|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|
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|17
|5
|6
|6
|19-20
|21
|
13
|Сельта
|17
|6
|3
|8
|25-28
|21
|
14
|Лас-Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|
15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|
16
|Хетафе
|17
|3
|7
|7
|11-14
|16
|
17
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|
18
|Эспаньол
|17
|4
|3
|10
|16-29
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
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|Валенсия
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38 тур
|20.12
|23:00
|
Жирона – Вальядолид
|3 : 0
|21.12
|16:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|21.12
|18:15
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|21.12
|20:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|21.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|22.12
|16:00
|
Валенсия – Алавес
|- : -
|22.12
|18:15
|
Реал – Севилья
|- : -
|22.12
|20:30
|
Леганес – Вильярреал
|- : -
|22.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Эспаньол
|- : -
|22.12
|23:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|14
|1
|5
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