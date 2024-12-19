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19 декабря, 23:26

Маттеус раскритиковал Винисиуса и сравнил его с Неймаром

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус выступил с критикой в адрес форварда «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

«Для меня он второй Неймар. Он супер талантлив, но, как и Неймар, стоит на своем. Он вступает к конфликты с противниками, провоцирует жестами. У Винисиуса отличные качества, скорость, все мирового класса, но идет по ложному пути в своем поведении. Неймар — неверный образец для подражания. Поэтому для меня был правильным выбор в пользу Родри в качестве победителя «Золотого мяча». У него больше харизмы, больше интеллекта. Винисиус должен обрести зрелость, тогда у него будет все, чтобы стать футболистом мирового уровня», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.

24-летний бразилец в текущем сезоне провел 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач.

Винисиус Жуниор
Лотар Маттеус
Неймар Сантос
Футбол
ФК Реал
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
6
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
13
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 16 2 5 9 14-24 11
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20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 - : -
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 - : -
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 - : -
22.12 18:15
Реал – Севилья
 - : -
22.12 20:30
Леганес – Вильярреал
 - : -
22.12 20:30
Лас-Пальмас – Эспаньол
 - : -
22.12 23:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

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Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 14 1 5
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