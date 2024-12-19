Маттеус раскритиковал Винисиуса и сравнил его с Неймаром
Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус выступил с критикой в адрес форварда «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.
«Для меня он второй Неймар. Он супер талантлив, но, как и Неймар, стоит на своем. Он вступает к конфликты с противниками, провоцирует жестами. У Винисиуса отличные качества, скорость, все мирового класса, но идет по ложному пути в своем поведении. Неймар — неверный образец для подражания. Поэтому для меня был правильным выбор в пользу Родри в качестве победителя «Золотого мяча». У него больше харизмы, больше интеллекта. Винисиус должен обрести зрелость, тогда у него будет все, чтобы стать футболистом мирового уровня», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.
24-летний бразилец в текущем сезоне провел 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|18
|12
|2
|4
|50-20
|38
|
2
|Атлетико
|17
|11
|5
|1
|31-11
|38
|
3
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|
4
|Атлетик
|18
|9
|6
|3
|27-16
|33
|
5
|Вильярреал
|17
|7
|6
|4
|29-28
|27
|
6
|Мальорка
|18
|8
|3
|7
|18-21
|27
|
7
|Осасуна
|17
|6
|7
|4
|22-25
|25
|
8
|Р. Сосьедад
|17
|7
|4
|6
|16-11
|25
|
9
|Бетис
|17
|6
|6
|5
|20-21
|24
|
10
|Жирона
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|
11
|Севилья
|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|
12
|Р. Вальекано
|17
|5
|6
|6
|19-20
|21
|
13
|Сельта
|17
|6
|3
|8
|25-28
|21
|
14
|Лас-Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|
15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|
16
|Хетафе
|17
|3
|7
|7
|11-14
|16
|
17
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|
18
|Эспаньол
|17
|4
|3
|10
|16-29
|15
|
19
|Вальядолид
|17
|3
|3
|11
|12-34
|12
|
20
|Валенсия
|16
|2
|5
|9
|14-24
|11
|20.12
|23:00
|
Жирона – Вальядолид
|- : -
|21.12
|16:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|21.12
|18:15
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|21.12
|20:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|21.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|22.12
|16:00
|
Валенсия – Алавес
|- : -
|22.12
|18:15
|
Реал – Севилья
|- : -
|22.12
|20:30
|
Леганес – Вильярреал
|- : -
|22.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Эспаньол
|- : -
|22.12
|23:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|14
|1
|5