Марселу подарил Бэйлу клюшку для гольфа

Защитник «Реала» Марселу подарил нападающему Гарету Бэйлу клюшку для гольфа, сообщает Marca. Футболисты мадридцев организовали рождественскую вечеринку с анонимным обменом подарками.

Летом Бэйл заявил, что не хочет уходить из «Реала» и готов до конца контракта играть в гольф. После выхода сборной Уэльса на Евро-2020 форвард вместе с партнерами по команде сфотографировался с флагом, на котором была надпись «Уэльс, гольф, Мадрид. В этом порядке».

По данным источника, Бэйл покинул вечеринку раньше остальных.