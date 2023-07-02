«Манчестер Сити» может предложить 90 миллионов фунтов за Френки де Йонга
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Sun.
По информации источника, «горожане» обратили внимание на 26-летнего голландца после отказа от борьбы за Деклана Райса из «Вест Хэма», который близок к переходу в «Арсенал». «Манчестер Сити» может предложить за Де Йонга 90 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.
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15
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16
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17
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|0-0
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18
|Гранада
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19
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Севилья – Валенсия
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