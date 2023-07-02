«Манчестер Сити» может предложить 90 миллионов фунтов за Френки де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Sun.

По информации источника, «горожане» обратили внимание на 26-летнего голландца после отказа от борьбы за Деклана Райса из «Вест Хэма», который близок к переходу в «Арсенал». «Манчестер Сити» может предложить за Де Йонга 90 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.