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«Манчестер Сити» может предложить 90 миллионов фунтов за Френки де Йонга

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Sun.

По информации источника, «горожане» обратили внимание на 26-летнего голландца после отказа от борьбы за Деклана Райса из «Вест Хэма», который близок к переходу в «Арсенал». «Манчестер Сити» может предложить за Де Йонга 90 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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