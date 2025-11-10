Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

10 ноября, 20:20

«Лион» заинтересовался Захаряном

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

По данным «СЭ», «Лион» проявляет интерес к футболисту «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.

Французский клуб хотел бы взять 22-летнего российского полузащитника зимой в аренду с правом выкупа. При этом «Реал Сосьедад» заинтересован в продолжении сотрудничества с Захаряном, так что «Лиону» будет непросто осуществить сделку.

Французский клуб идет в своем чемпионате на 7-м месте, имея равное количество очков с «Монако» — 20.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. Он провел 51 матч за команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до 2029 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Арсен Захарян
Футбол
ФК Лион
ФК Реал Сосьедад
Читайте также
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Солёный

    Сафонова точже в Ливон... или в Реал Сосьедад - ударная связка "бабушки на лавочке" )))

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    Какая-то хрень, а откуда Лион знает что захарьянка хутболист. Оно же по больничкам спец. На хрен оно кому нужно лечить его годами, ЗАЧЕМ !!!

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    захарьянка сваливай в Марсель там армяней тысяч 400 будет. Вот там и кюшай бастурму.

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    Пизпец тема на год !!! захарьянка переходит или пытается уйти. Видно сосьедада сказала иди на.....волю.

    11.11.2025

  • Anatoly Mikhaylov

    брехня

    11.11.2025

  • Федот

    Много шума из ни че го!

    11.11.2025

  • Dreamlike

    Есть же дебилы

    11.11.2025

  • Сомневающийся

    Не шуточная битва разворачивается за Захаряна. Лиону придется продать половину состава, для того, чтобы вытащить Захаряна со скамейки запасных. :joy::joy::joy:

    11.11.2025

  • samozvanets

    «Эта кто ти такой ваще?» Вот так вот Лион интересовался, даже кушать не мог

    11.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Прошедшее время глагола "интересовался" многое объясняет. "Я в молодости поднимал товарный вагон. Но не поднял" (С)

    11.11.2025

  • imperiasporta

    Вроде ещё до 1 апреля далеко

    11.11.2025

  • Олег

    Как бы сегодня не 1 апреля.

    11.11.2025

  • xfox

    "вероятно по жизни здоровых людей".Ключевое слово -вероятно. Здесь дежурят одни и те же клоуны, с комплексами неполноценности,сектанты и рефлексирующие на окончания в фамилиях. Даже если увидите 100 пальцев вверх и 10 вниз.То поПИСЫВАТЬ тут будет одна та же кучка неудачников из этих 10ти.!

    11.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    ЛЕОН КИЛЛЕР заинтересовался Захаряном? Опасно! (В. Гусев)

    11.11.2025

  • Сказо4ник

    Брехня! (с)

    10.11.2025

  • Konstantin

    Или агент заинтересовался пусть шептуна об интересе. А Шинник Ярославский случайно не заинтересовался?

    10.11.2025

  • Русич Олег

    .из наших, судя по сливу в интернете, демонстрирует только Дзюба

    10.11.2025

  • Степочкин

    Удивляет реакция вероятно по жизни здоровых людей. Разве Захарян виноват в своих травмах? Ни капли христианского сочуствия к соотечественнику как по мне... Почему-то вспомнилось как вы оплакивали одного наркоперевозчика и называли его ласково и нежно Антошка, словно у вас отняли невесту..

    10.11.2025

  • hottie

    Шеф нашел спрятанную бутылку в отделе футбола и решил накатить вечерком.

    10.11.2025

  • Секир-башка

    Откуда инфу берут - никому не понятно.

    10.11.2025

  • СЕРХИО76

    Какой шеф, такой и отдел.

    10.11.2025

  • DemolisherAjax

    Прям парень нарасхват,и Сосьедад отпускать не хочет,и Лион заинтересовался :) Алексеев хватит народ смешить - ты вроде серьезный дядя,шеф отдела,а пишешь ахинею,прекращай :)

    10.11.2025

  • Андрей

    по данным сэ пора закрывать редакцию

    10.11.2025

  • совва

    Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...)

    10.11.2025

  • GeoMaS

    Ага, а завтра-послезавтра от Лиона придет опровержение. И так семь раз будут сватать в разные клубы, пока у СЭ не закончится фантазия.

    10.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Кто утку запустил, С-Э или агент Захаряна?

    10.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Лион--это команда, в которой медики сидят без работы и ждут труп с формалином для практики...решили выписать себе Захаряна....:rofl:

    10.11.2025

  • winvem

    У французов наверное много лишних лекарств в аптечке

    10.11.2025

  • инок

    Главная ударная мощь Захарян сидит в Сосьедаде на скамейке. Пора бросать его Лиону в бой... Ему ведь даже 5 минут хватит что-бы сломаться..(

    10.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Хватит пихать больного ару в недоклубы... Он только в России мог, а не в аших гейропах, где играть и бегать надо:joy::joy::joy:

    10.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Звучит как анекдот

    10.11.2025

  • Valekka

    Прямо с языка снял!! Просто Алексееву агент Захаряна кипюрами помахал!!

    10.11.2025

  • Alexey Govorukhin

    Эти данные вероятно предоставил агент Арсена

    10.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Пиндёж чистой воды

    10.11.2025

  • Байба Бендика

    Ха-ха-ха-ха... и ещё 1000500 ха-ха-ха.....

    10.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А как они могли им заинтересоваться? Интересуются обычно теми игроками, которые на поле регулярно выходят и что-то там демонстрируют.

    10.11.2025

  • mikeV

    Медицинской службе "Лиона" не хватает практики?

    10.11.2025

    • «Реал» сообщил о травме Куртуа перед перерывом на матчи сборных

    «Атлетико» перейдет под контроль американских владельцев в 2026 году
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 10 1 3
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости