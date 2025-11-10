Футбол
10 ноября, 16:37

«Реал» сообщил о травме Куртуа перед перерывом на матчи сборных

Анастасия Пилипенко

У голкипера «Реала» Тибо Куртуа диагностирована травма длинной приводящей мышцы правой ноги, сообщает пресс-служба клуба.

Куртуа получил повреждение в матче 12-го тура Ла лиги против «Райо Вальекано» (0:0).

«После обследования, проведенного медицинской службой «Реала», у Тибо Куртуа диагностировали травму длинной приводящей мышцы правой ноги. За его выздоровлением будут следить», — говорится в сообщении клуба.

«Реал» набрал 31 очко и лидирует в чемпионате Испании после 12 туров.

Тибо Куртуа
  • Slim Tallers

    Куртуа не хочет ехать в сборную,поэтому никакой у него травмы нет.

    10.11.2025

    Полузащитник «Реала» Вальверде травмировался в матче с «Райо Вальекано»

    «Лион» заинтересовался Захаряном

    «Лион» заинтересовался Захаряном
