Ла лига просит перенести матч «Барселоны» и «Реала» в Мадрид из-за политической ситуации

Испанская ла лига попросила Федерацию футбола страны перенести матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» в Мадрид. Эта игра должна пройти в столице Каталонии на «Камп Ноу» через 10 дней.

Как сообщает Football Espana, в качестве причины называются «исключительные обстоятельства, которые находятся вне нашего контроля». Очевидно, имеется в виду напряженная ситуация в Каталонии.

Опасения ла лиги связаны с недавними событиями в регионе, когда ряд лидеров движения за независимость Каталонии получили тюремные сроки. Это вызвало возмущение многих каталонцев. Среди болельщиков «Барсы» многие выступают за независимость. Референдум о независимости, в частности, поддержал защитник команды Жерар Пике. В регионе проходят акции протеста.

Матч «Барселона» — «Реал» должен состояться 26 октября. Начало запланировано на 14.00 по московскому времени. Если просьба ла лиги будет удволетворена, команды «поменяются» кругами, и встреча второго круга пройдет уже на поле каталонцев.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр