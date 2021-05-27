Куртуа попрощался с Зиданом: «Спасибо за то, чему вы меня научили»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа попрощался с Зинедином Зиданом. 27 мая клуб на официальном сайте объявил о его уходе с поста главного тренера.
«Для меня было честью иметь в качестве тренера такую легенду, как вы. Спасибо за то, чему вы меня научили. За доверие, которое вы всегда оказывали, и за то, чего мы вместе добились. Надеюсь, мы встретимся снова. Желаю всего наилучшего!» - написал Куртуа в Twitter.
Зидан возглавлял «Реал» с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. Также он дважды выигрывал с «Реалом» клубный чемпионат мира.
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