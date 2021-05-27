Карвахаль – Зидану: «Спасибо за то, что каждый день делали меня лучше»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль отреагировал на уход Зидана с поста главного тренера. Клуб объявил о его отставке 27 мая.

«Мистер, у меня есть только слова благодарности за то время, когда вы были моим тренером. Большое спасибо за вашу самоотдачу и за то, что каждый день делали меня лучше. Спасибо всему коллективу, который был рядом с нами все эти годы, желаю вам всего наилучшего. Мы обязательно встретимся снова в будущем», - написал Карвахаль в Instagram.

Зидан возглавлял «Реал» с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

В сезоне-2020/21 «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, уступив «Атлетико» 2 очка.