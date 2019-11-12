Киран Триппьер: «В «Атлетико» все меня называют Руни»

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер рассказал об адаптации в Мадриде. 29-летний англичанин, перешедший в «Атлетико» за 35 миллионов евро, признался, что его в Испании по имени не зовут.

— Мне сразу дали прозвище: Руни, — цитирует The Guardian Триппьера. — Это Диегу Коста так меня назвал. Видимо, потому что я здесь единственный англичанин, а Руни, наверное, единственное имя, которое им приходит в голову, ассоциируясь с Англией. Везде меня называют Руни. Даже во время разминки.

Я слышал, как люди говорят, что переезд в Испанию — это риск. Меня предупреждали не раз. Но это не пугало. Я подумал, что это отличная возможность.