«Атлетико» готов продлить контракт с защитником Врсалько

«Атлетико» предложил защитнику Шиме Врсалько новое соглашение сроком на два года. Футболист обдумает предложение и даст ответ в ближайшие дни, сообщает Marca.

По новому контракту зарплата Врсалько может снизиться до 1,5 миллиона евро в год. Раньше годовой оклад 30-летнего хорватского защитника составлял около 3 миллионов евро в год.

Напомним, текущее соглашение Врсалько с мадридским клубом истекает по окончанию нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.