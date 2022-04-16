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Сегодня, 16:19

«Атлетико» готов продлить контракт с защитником Врсалько

Иван Шитик
Корреспондент
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«Атлетико» предложил защитнику Шиме Врсалько новое соглашение сроком на два года. Футболист обдумает предложение и даст ответ в ближайшие дни, сообщает Marca.

По новому контракту зарплата Врсалько может снизиться до 1,5 миллиона евро в год. Раньше годовой оклад 30-летнего хорватского защитника составлял около 3 миллионов евро в год.

Напомним, текущее соглашение Врсалько с мадридским клубом истекает по окончанию нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Шиме Врсалько
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1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
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 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
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 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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