«Кадис» на своем поле победил «Райо Вальекано»

«Кадис» на своем поле победил «Райо Вальекано» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.

«Кадис» одержал первую победу после серии из трех ничейных матчей. Команда набрала 24 очка и занимает 18-е место.

«Райо» продлил свою серию поражений до пяти встреч подряд. У команды 31 очко (13-е место).