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Сегодня, 17:59

«Кадис» на своем поле победил «Райо Вальекано»

Иван Шитик
Корреспондент

«Кадис» на своем поле победил «Райо Вальекано» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.

«Кадис» одержал первую победу после серии из трех ничейных матчей. Команда набрала 24 очка и занимает 18-е место.

«Райо» продлил свою серию поражений до пяти встреч подряд. У команды 31 очко (13-е место).

Испания. Лига 1. 27-й тур
06 мар, 16:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
2:0
Райо Вальекано
Голы
Алькарас, 55 (1:0), Идрисси, 63 (2:0)
Кадис
Ледесма Акапо Эспино Эрнандес Чуст Алькарас Сан Эметерио (Арсамендия, 79) Лосано (Хосе Мари, 72) Алехо (Собрино, 65) Негредо Идрисси (Фернандес, 79)
Райо Вальекано
Зидан Бальиу Савелич (Мараш, 25) Гарсия (Нтека, 73) Сисс (Трехо, 62) Валентин (Силла, 73) Марио Суарес Комесанья Палазон (Бебе, 46) Гвардьола Альваро Гарсия
Предупреждения
Акапо 10’, Алькарас 37’, Идрисси 45+1’, Алехо 65’, Собрино 82’  -  Палазон 12’, Альваро Гарсия 45+2’, Мараш 62’
Судьи
Градо (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
11
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 3 : 1
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 2 : 0
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Севилья

 21 2 2
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Гомес Рауль де Томас

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