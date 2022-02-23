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Сегодня, 14:11

Дембеле благодарен Хави за то, что тот разрешил ему играть

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле благодарен главному тренеру Хави, который оставил его в составе и предоставляет игровую практику.

По данным Diario Sport, футболист хочет остаться в испанском клубе. Такой приоритет у французского игрока по состоянию на конец февраля. В «Барселоне» не отказывается от переговоров по контракту, но не будет предпринимать шагов — все будет зависеть от самого футболиста.

К тому же, клуб уже не предложит Дембеле тех условий, на которые была готова зимой.

Ранее Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной», который истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету нападающего один мяч в 14 матчах и три результативные передачи.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/dembele-caso-abierto-barca-13276264
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
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 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
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 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
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 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
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 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
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 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
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 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
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 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
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 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
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 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
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 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
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 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
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