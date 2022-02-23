Дембеле благодарен Хави за то, что тот разрешил ему играть

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле благодарен главному тренеру Хави, который оставил его в составе и предоставляет игровую практику.

По данным Diario Sport, футболист хочет остаться в испанском клубе. Такой приоритет у французского игрока по состоянию на конец февраля. В «Барселоне» не отказывается от переговоров по контракту, но не будет предпринимать шагов — все будет зависеть от самого футболиста.

К тому же, клуб уже не предложит Дембеле тех условий, на которые была готова зимой.

Ранее Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной», который истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету нападающего один мяч в 14 матчах и три результативные передачи.