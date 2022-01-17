Анчелотти: «Модрич так же важен для «Реала», как Каземиро и Кроос»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги финала Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:0).

— Я очень доволен, — приводит слова Анчелотти Marca. — Мы провели два матча, оба раза сыграв хорошо, но по-разному.

— Как вам сегодняшний матч?

— Слишком много (57% на 43%) владели мячом (смеется).

— Оцените игру Модрича.

— Он так же важен, как Каземиро и Кроос. Когда они не на поле, мы теряем контроль над игрой, — сказал итальянец.

«Реал» в двенадцатый раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20). При этом это первый титул Суперкубка страны для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.