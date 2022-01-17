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Сегодня, 01:41

Анчелотти: «Модрич так же важен для «Реала», как Каземиро и Кроос»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги финала Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:0).

— Я очень доволен, — приводит слова Анчелотти Marca. — Мы провели два матча, оба раза сыграв хорошо, но по-разному.

— Как вам сегодняшний матч?

— Слишком много (57% на 43%) владели мячом (смеется).

— Оцените игру Модрича.

— Он так же важен, как Каземиро и Кроос. Когда они не на поле, мы теряем контроль над игрой, — сказал итальянец.

«Реал» в двенадцатый раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20). При этом это первый титул Суперкубка страны для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти
Лука Модрич
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Винисиус Жуниор

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Реал

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Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
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Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
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Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
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Валенсия

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