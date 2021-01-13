«Атлетико» обыграл «Севилью»

«Атлетико» переиграл «Севилью» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании (2:0). Голы забили Анхель Корреа и Сауль Ньигес.

Мадридская команда лидирует в турнирной таблице, имея на 2 игры меньше, чем у конкурентов. У «Атлетико» 41 очко, а у «Реала», идущего вторым — 37. «Севилья» занимает 6-е место.

Чемпионат Испании

1-й тур

«Атлетико» — «Севилья» — 2:0 (1:0)

Голы: Корреа, 17 (1:0). Сауль, 76 (2:0).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Коке, Льоренте, Суарес (Торрейра, 82), Феррейра-Карраско (Фелипе, 88), Корреа (Сауль, 66), Лемар (Жоау Феликс, 66).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Оливер Торрес, 78), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Оскар Родригес, 59), Сусо (де Йонг, 78), Окампос, Эн-Несири (Эль-Хаддади, 84).

Предупреждения: Коке, 48. Савич, 57.

Судья: Эстрада Фернандес.

12 января. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».