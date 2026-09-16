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Чуст — об упущенной ничьей в матче с «Реалом»: «Иногда поражения учат большему»

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе и Виктор Чуст.
Фото Reuters

Защитник «Эльче» Виктор Чуст прокомментировал поражение от «Реала» (2:3) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

«Нам нужно брать за основу второй тайм. При таком счете нам следовало действовать более осторожно. «Реал» реализовал свои моменты, и от этого остается неприятный осадок. Когда такие сильные команды ведут в счете, они сбавляют обороты, а мы хорошо играем во вторых таймах — именно по этому пути нам и нужно двигаться.

Мы проводим хорошие матчи, но нам не хватает результатов. Было бы ошибкой сейчас резко все менять. Они начали выпускать больше игроков в атаку, я уже даже не знаю, сколько их там было. «Эльче» переживает неудачный отрезок, но последние два матча провели хорошо. Иногда поражения учат большему», — цитирует Marca Чуста.

«Реал» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эльче» с 2 очками — на 20-й строчке.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 21-4 15
2
 Реал 6 5 0 1 17-6 15
3
 Бетис 5 4 0 1 7-6 12
4
 Атлетико 5 3 1 1 10-6 10
5
 Алавес 6 3 1 2 11-6 10
6
 Севилья 5 3 1 1 8-6 10
7
 Депортиво 5 2 3 0 9-6 9
8
 Р. Вальекано 6 2 1 3 10-15 7
9
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
10
 Эспаньол 6 2 1 3 9-7 7
11
 Атлетик 5 2 1 2 7-6 7
12
 Расинг 5 2 1 2 9-9 7
13
 Осасуна 5 2 1 2 5-8 7
14
 Леванте 5 1 2 2 7-9 5
15
 Хетафе 5 1 2 2 3-6 5
16
 Сельта 6 0 4 2 3-6 4
17
 Валенсия 6 1 1 4 2-10 4
18
 Малага 5 0 3 2 2-8 3
19
 Вильярреал 5 0 2 3 7-10 2
20
 Эльче 6 0 2 4 8-16 2
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3.09 22:00 Реал Сосьедад – Сельта 0 : 0
15.09 20:00 Р. Вальекано – Эспаньол 2 : 1
15.09 21:00 Алавес – Валенсия 0 : 1
15.09 22:30 Эльче – Реал 2 : 3
16.09 20:00 Атлетико – Осасуна - : -
16.09 20:00 Депортиво – Севилья - : -
16.09 22:30 Барселона – Расинг - : -
16.09 22:30 Леванте – Атлетик - : -
17.09 20:00 Бетис – Хетафе - : -
17.09 22:30 Малага – Вильярреал - : -
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Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
Рафинья
Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Рафинья
Рафинья

Барселона

 3
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 3
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 4 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Фран Перес
Фран Перес

Райо Вальекано

 5 1 1
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