Чуст — об упущенной ничьей в матче с «Реалом»: «Иногда поражения учат большему»

Защитник «Эльче» Виктор Чуст прокомментировал поражение от «Реала» (2:3) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

«Нам нужно брать за основу второй тайм. При таком счете нам следовало действовать более осторожно. «Реал» реализовал свои моменты, и от этого остается неприятный осадок. Когда такие сильные команды ведут в счете, они сбавляют обороты, а мы хорошо играем во вторых таймах — именно по этому пути нам и нужно двигаться.

Мы проводим хорошие матчи, но нам не хватает результатов. Было бы ошибкой сейчас резко все менять. Они начали выпускать больше игроков в атаку, я уже даже не знаю, сколько их там было. «Эльче» переживает неудачный отрезок, но последние два матча провели хорошо. Иногда поражения учат большему», — цитирует Marca Чуста.

«Реал» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эльче» с 2 очками — на 20-й строчке.