Чуст — об упущенной ничьей в матче с «Реалом»: «Иногда поражения учат большему»
Защитник «Эльче» Виктор Чуст прокомментировал поражение от «Реала» (2:3) в матче 6-го тура чемпионата Испании.
«Нам нужно брать за основу второй тайм. При таком счете нам следовало действовать более осторожно. «Реал» реализовал свои моменты, и от этого остается неприятный осадок. Когда такие сильные команды ведут в счете, они сбавляют обороты, а мы хорошо играем во вторых таймах — именно по этому пути нам и нужно двигаться.
Мы проводим хорошие матчи, но нам не хватает результатов. Было бы ошибкой сейчас резко все менять. Они начали выпускать больше игроков в атаку, я уже даже не знаю, сколько их там было. «Эльче» переживает неудачный отрезок, но последние два матча провели хорошо. Иногда поражения учат большему», — цитирует Marca Чуста.
«Реал» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эльче» с 2 очками — на 20-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|
2
|Реал
|6
|5
|0
|1
|17-6
|15
|
3
|Бетис
|5
|4
|0
|1
|7-6
|12
|
4
|Атлетико
|5
|3
|1
|1
|10-6
|10
|
5
|Алавес
|6
|3
|1
|2
|11-6
|10
|
6
|Севилья
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|
7
|Депортиво
|5
|2
|3
|0
|9-6
|9
|
8
|Р. Вальекано
|6
|2
|1
|3
|10-15
|7
|
9
|Реал Сосьедад
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|
10
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|9-7
|7
|
11
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
12
|Расинг
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
13
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
14
|Леванте
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
15
|Хетафе
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
16
|Сельта
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|
17
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
18
|Малага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|
19
|Вильярреал
|5
|0
|2
|3
|7-10
|2
|
20
|Эльче
|6
|0
|2
|4
|8-16
|2
|3.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Сельта
|0 : 0
|15.09
|20:00
|Р. Вальекано – Эспаньол
|2 : 1
|15.09
|21:00
|Алавес – Валенсия
|0 : 1
|15.09
|22:30
|Эльче – Реал
|2 : 3
|16.09
|20:00
|Атлетико – Осасуна
|- : -
|16.09
|20:00
|Депортиво – Севилья
|- : -
|16.09
|22:30
|Барселона – Расинг
|- : -
|16.09
|22:30
|Леванте – Атлетик
|- : -
|17.09
|20:00
|Бетис – Хетафе
|- : -
|17.09
|22:30
|Малага – Вильярреал
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Фран Перес
Райо Вальекано
|5
|1
|1