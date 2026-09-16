Вальверде — о 250 матчах за «Реал»: «Пока команда побеждает — я счастлив»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде после победы над «Эльче» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании отметил, что гордится своими 250 играми за мадридскую команду.

«Никогда не представляешь, что сможешь достичь такой отметки, никогда не думаешь, что добьешься столь многого. Я многого достиг здесь, но хочу продолжать выигрывать трофеи, продолжать писать историю с этим клубом, оставить свой след, чтобы мое имя было навсегда связано с этой великой командой — лучшим клубом мира. Для меня большая честь и огромное удовлетворение продолжать добиваться таких результатов, помогать команде, и пока команда побеждает — я счастлив», — приводит официальный сайт клуба слова Вальверде.

«Реал» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эльче» с 2 очками — на 20-й строчке.