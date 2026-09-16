Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

Вальверде — о 250 матчах за «Реал»: «Пока команда побеждает — я счастлив»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде после победы над «Эльче» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании отметил, что гордится своими 250 играми за мадридскую команду.

«Никогда не представляешь, что сможешь достичь такой отметки, никогда не думаешь, что добьешься столь многого. Я многого достиг здесь, но хочу продолжать выигрывать трофеи, продолжать писать историю с этим клубом, оставить свой след, чтобы мое имя было навсегда связано с этой великой командой — лучшим клубом мира. Для меня большая честь и огромное удовлетворение продолжать добиваться таких результатов, помогать команде, и пока команда побеждает — я счастлив», — приводит официальный сайт клуба слова Вальверде.

«Реал» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эльче» с 2 очками — на 20-й строчке.

Карлос Эспи.Мбаппе и Эспи спасли «Реал» от позора, у «Арсенала» зажег 16-летний Доуман, «Фиорентина» ожила при Ваноли
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Реал
Федерико Вальверде
Читайте также
США призвали американцев на Ближнем Востоке к осторожности из-за эскалации
Кошмарный вечер Батракова и «Галатасарая». Салах просто разорвал стамбульцев
Валиевой пока тяжело. На старте сезона она полная противоположность Трусовой
В Аргентине завершился «Марш гнева» против мер Милея
Средства ПВО перехватили еще 27 беспилотников на подлете к Москве
«Нижний» идет на рекорд «Крыльев», а Аленичев не помог «Арсеналу» обыграть «Енисей». Что происходит в Первой лиге после 12 тура
Популярное видео
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Моуринью: «Эспи выходит на поле с огромной мотивацией»

Моуринью — о замене Гюлера: «В «Реале» никто не является незаменимым»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Бетис 6 5 0 1 8-6 15
3
 Реал 6 5 0 1 17-6 15
4
 Атлетико 6 4 1 1 14-6 13
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 6 2 3 1 9-7 9
8
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
9
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
12
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
13
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
14
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
15
 Вильярреал 6 1 2 3 10-11 5
16
 Леванте 5 1 2 2 7-9 5
17
 Хетафе 6 1 2 3 3-7 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 6 1 1 4 2-10 4
20
 Малага 6 0 3 3 3-11 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.09 22:00 Эспаньол – Эльче 1 : 3
19.09 15:00 Осасуна – Р. Вальекано 1 : 1
19.09 17:15 Атлетик – Алавес 0 : 0
19.09 19:30 Сельта – Расинг 5 : 0
19.09 22:00 Севилья – Барселона 1 : 3
20.09 15:00 Хетафе – Малага - : -
20.09 17:15 Атлетико – Реал - : -
20.09 19:30 Депортиво – Бетис - : -
20.09 19:30 Вильярреал – Леванте - : -
20.09 22:00 Валенсия – Реал Сосьедад - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор

Реал

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости