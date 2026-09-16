Вальверде — о 250 матчах за «Реал»: «Пока команда побеждает — я счастлив»
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде после победы над «Эльче» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании отметил, что гордится своими 250 играми за мадридскую команду.
«Никогда не представляешь, что сможешь достичь такой отметки, никогда не думаешь, что добьешься столь многого. Я многого достиг здесь, но хочу продолжать выигрывать трофеи, продолжать писать историю с этим клубом, оставить свой след, чтобы мое имя было навсегда связано с этой великой командой — лучшим клубом мира. Для меня большая честь и огромное удовлетворение продолжать добиваться таких результатов, помогать команде, и пока команда побеждает — я счастлив», — приводит официальный сайт клуба слова Вальверде.
«Реал» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эльче» с 2 очками — на 20-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|31-7
|21
|
2
|Бетис
|6
|5
|0
|1
|8-6
|15
|
3
|Реал
|6
|5
|0
|1
|17-6
|15
|
4
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|14-6
|13
|
5
|Севилья
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|
6
|Алавес
|7
|3
|2
|2
|11-6
|11
|
7
|Депортиво
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|
8
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
9
|Осасуна
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
10
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
12
|Реал Сосьедад
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|
13
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
14
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
15
|Вильярреал
|6
|1
|2
|3
|10-11
|5
|
16
|Леванте
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
17
|Хетафе
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
20
|Малага
|6
|0
|3
|3
|3-11
|3
|18.09
|22:00
|Эспаньол – Эльче
|1 : 3
|19.09
|15:00
|Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.09
|17:15
|Атлетик – Алавес
|0 : 0
|19.09
|19:30
|Сельта – Расинг
|5 : 0
|19.09
|22:00
|Севилья – Барселона
|1 : 3
|20.09
|15:00
|Хетафе – Малага
|- : -
|20.09
|17:15
|Атлетико – Реал
|- : -
|20.09
|19:30
|Депортиво – Бетис
|- : -
|20.09
|19:30
|Вильярреал – Леванте
|- : -
|20.09
|22:00
|Валенсия – Реал Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|5
|1
|1