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Сегодня, 20:35

«Алавес» объявил о назначении Веласкеса главным тренером команды

«Алавес» объявил о назначении Хулио Веласкеса главным тренером команды
Карен Саркисян
Корреспондент
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40-летний специалист Хулио Веласкес стал главным тренером «Алавеса», сообщается на официальном сайте клуба.

После 30 туров ла лиги «Алавес» набрал 22 очка и занимает последнее месте в турнирной таблице.

Напомним, 4 апреля испанский клуб объявил об увольнении Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера.

61-летний специалист возглавил «Алавес» в декабре 2021 года. Под его руководством клуб провел 12 матчей, в которых одержал одну победу и четыре раза сыграл вничью.

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2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
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 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
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 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
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 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
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 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 24 2 2
Иньиго Мартинес

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