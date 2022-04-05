«Алавес» объявил о назначении Веласкеса главным тренером команды

40-летний специалист Хулио Веласкес стал главным тренером «Алавеса», сообщается на официальном сайте клуба.

После 30 туров ла лиги «Алавес» набрал 22 очка и занимает последнее месте в турнирной таблице.

Напомним, 4 апреля испанский клуб объявил об увольнении Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера.

61-летний специалист возглавил «Алавес» в декабре 2021 года. Под его руководством клуб провел 12 матчей, в которых одержал одну победу и четыре раза сыграл вничью.