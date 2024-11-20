Волгоград заслуживает РПЛ. Найдите «Ротору» сильного руководителя!

Константин Алексеев — о главном впечатлении от матча Россия — Сирия.

Лучшее, что было на матче Россия — Сирия, — не счет 4:0 в пользу наших, не настрой и самоотдача футболистов, и даже не Круговой с головой коня в микст-зоне. Самое яркое впечатление — от трибун и атмосферы. 35 тысяч болельщиков, мощная и слаженная поддержка, активный фан-сектор, живые центральные секторы, «волна».

Удивило это кого-то? Нет, конечно. На встрече с полулюбителями с Кубы год назад было и того больше — 40 тысяч. И разгадка простая: Волгоград — пожалуй, самый футбольный город в России. Эти ощущения субъективные, но поставил бы его впереди Воронежа, Самары, Владикавказа, Краснодара. Как заболели видом спорта номер один в 90-е на «Роторе» Веретенникова, Есипова, Нидергауса, так и не отпускает. Клуб уже давно провалился в низшие дивизионы, руководят им порой какие-то вредители, но болельщики не сдаются, не опускают рук. Ходят и ходят на стадион, как бы и где команда ни играла. В первой лиге, так в первой, во второй — так во второй. Фантастическая любовь и преданность.

И как же хочется, чтобы Волгоград наконец смог гордиться своим клубом, чтобы вернулся в РПЛ, играл со «Спартаком» (ностальгируя по золотому матчу 1997-го), «Зенитом», «Краснодаром» и т.д.! Поклонники «Ротора» этого точно заслуживают. Даже в нынешнем сезоне, ни на что особо не претендуя, клуб четвертый в стране по посещаемости со средним показателем — 16 629 зрителей. Впереди только «Зенит» (31 700), «Краснодар» (25 000), и фактически столько же у «Спартака» (16 700). И это в ФНЛ, без серьезных перспектив на борьбу за первые места.

А если бы вышли в РПЛ? Уверен, что на каждом матче был бы аншлаг. Даже с паспортом болельщика. И ведь для этого нужно не так уж много — найти грамотного и амбициозного руководителя. Типа того же Романа Асхабадзе, который в Воронеже доказал, что не обязательно иметь сумасшедший бюджет, чтобы решать задачи. Достаточно выстроить работу, все подчинить главной цели. А не как во многих наших клубах, где, такое ощущение, главное не победа, а участие. Бюджетные деньги идут, футболистов приглашаем, какая-то жизнь теплится — и ладно.

При этом, если выйти в премьер-лигу, то сразу станет гораздо проще. Там только от спонсоров РПЛ и телеконтракта можно заработать не менее 500 миллионов рублей. Плюс подтянется букмекер, и уже можно жить практически на свои. Тем более, что у «Ротора» два мощнейших маркетинговых козыря: роскошный стадион — наследие ЧМ-2018, а также огромная фан-база, которая не только сама будет пополнять бюджет за счет продажи билетов, но и окажется интересна другим спонсорам.

Шоу перед матчем Россия — Сирия на «Волгоград Арене» 19 ноября 2024 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дело за малым — загореться этой идеей акционерам, поискать на рынке подходящих людей (при желании они точно найдутся), которые решат задачу. А самый футбольный город России скажет «спасибо». Да и остальные болельщики тоже — «Ротор» ждут в премьер-лиге не только в Волгограде.