Футбол
Сборная России
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 08:00

Волгоград заслуживает РПЛ. Найдите «Ротору» сильного руководителя!

Сборная России обыграла Сирию в Волгограде
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Россия разгромила Сирию (4:0) на «Волгоград Арене» 19 ноября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о главном впечатлении от матча Россия — Сирия.
Товарищеские матчи.
19 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
4:0
Сирия

Лучшее, что было на матче Россия — Сирия, — не счет 4:0 в пользу наших, не настрой и самоотдача футболистов, и даже не Круговой с головой коня в микст-зоне. Самое яркое впечатление — от трибун и атмосферы. 35 тысяч болельщиков, мощная и слаженная поддержка, активный фан-сектор, живые центральные секторы, «волна».

Удивило это кого-то? Нет, конечно. На встрече с полулюбителями с Кубы год назад было и того больше — 40 тысяч. И разгадка простая: Волгоград — пожалуй, самый футбольный город в России. Эти ощущения субъективные, но поставил бы его впереди Воронежа, Самары, Владикавказа, Краснодара. Как заболели видом спорта номер один в 90-е на «Роторе» Веретенникова, Есипова, Нидергауса, так и не отпускает. Клуб уже давно провалился в низшие дивизионы, руководят им порой какие-то вредители, но болельщики не сдаются, не опускают рук. Ходят и ходят на стадион, как бы и где команда ни играла. В первой лиге, так в первой, во второй — так во второй. Фантастическая любовь и преданность.

Футболисты сборной России Даниил Фомин, Максим Осипенко, Александр Солдатенков и&nbsp;Сергей Пиняев празднуют гол в&nbsp;ворота Сирии (4:0) 19&nbsp;ноября 2024 года. Сборная России разгромила Сирию и ударно закрыла год. 26:0 в 5 матчах!

И как же хочется, чтобы Волгоград наконец смог гордиться своим клубом, чтобы вернулся в РПЛ, играл со «Спартаком» (ностальгируя по золотому матчу 1997-го), «Зенитом», «Краснодаром» и т.д.! Поклонники «Ротора» этого точно заслуживают. Даже в нынешнем сезоне, ни на что особо не претендуя, клуб четвертый в стране по посещаемости со средним показателем — 16 629 зрителей. Впереди только «Зенит» (31 700), «Краснодар» (25 000), и фактически столько же у «Спартака» (16 700). И это в ФНЛ, без серьезных перспектив на борьбу за первые места.

А если бы вышли в РПЛ? Уверен, что на каждом матче был бы аншлаг. Даже с паспортом болельщика. И ведь для этого нужно не так уж много — найти грамотного и амбициозного руководителя. Типа того же Романа Асхабадзе, который в Воронеже доказал, что не обязательно иметь сумасшедший бюджет, чтобы решать задачи. Достаточно выстроить работу, все подчинить главной цели. А не как во многих наших клубах, где, такое ощущение, главное не победа, а участие. Бюджетные деньги идут, футболистов приглашаем, какая-то жизнь теплится — и ладно.

При этом, если выйти в премьер-лигу, то сразу станет гораздо проще. Там только от спонсоров РПЛ и телеконтракта можно заработать не менее 500 миллионов рублей. Плюс подтянется букмекер, и уже можно жить практически на свои. Тем более, что у «Ротора» два мощнейших маркетинговых козыря: роскошный стадион — наследие ЧМ-2018, а также огромная фан-база, которая не только сама будет пополнять бюджет за счет продажи билетов, но и окажется интересна другим спонсорам.

Шоу перед матчем Россия — Сирия на «Волгоград Арене» 19 ноября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дело за малым — загореться этой идеей акционерам, поискать на рынке подходящих людей (при желании они точно найдутся), которые решат задачу. А самый футбольный город России скажет «спасибо». Да и остальные болельщики тоже — «Ротор» ждут в премьер-лиге не только в Волгограде.

Футбол
Первая лига
РПЛ
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
ФК Ротор
Читайте также
Россия и Сирия сыграют 19 ноября в Волгограде
Трамп предложил назначить на должность министра образования США Линду Макмэхон
Корабль «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Ребров отказался говорить на русском перед матчем Украины с Албанией
Онколог предупредил о связи хеликобактерной инфекции с раком желудка
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Осипенко: «Не сказал бы, что все было так просто в матче с Сирией»
Сборная России вернулась в Москву
В РФС сообщили, что сборная России улетела из Волгограда, несмотря на угрозу по БПЛА
Пятая победа за год: Россия разгромила Сирию в Волгограде
Максименко — о матче с Сирией: «Очень рад за наших защитников»
Россия — Сирия: видеообзор товарищеского матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Было 30:0, стало 34:0 — ну и что? Когда-то пропустим, наверное». Карпин — о разгроме Сирии, болельщиках и Дзюбе

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости