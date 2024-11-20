«Достигнута устная договоренность». Сборная России в 2025 году сыграет с Уругваем?

Наконец-то топовый соперник.

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против Уругвая. Между сторонами достигнута устная договоренность. Правда, встреча состоится только в ноябре 2025 года.

Что известно о матче

Про наличие устной договоренности между сторонами сообщил президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо.

«Переговоры с РФС продолжаются. Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года. Однако никакие документы и соглашения не подписаны», — приводит слова функционера Sport24.

В сентябре о возможности товарищеского матча с Уругваем высказывался и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Уругвай — это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте. Стоит ли ожидать встречу осенью? Этой — нет. Это может случиться в следующие периоды — в 2025 или 2026 году», — говорил Митрофанов.

Так что, похоже, диалог успешно завершен и осталось только все оформить официально.

Максим Митрофанов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Самый серьезный соперник сборной за долгое время

С марта 2022 года России отстранена от официальных соревнований и поэтому проводит лишь товарищеские матчи. Правда, соперниками в этих играх часто становятся не слишком сильные команды. Например, в прошедшей ноябрьской международной паузе наша сборная разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0) — они находятся на 184-й и 93-й строчках в рейтинге ФИФА соответственно. Последним сильным оппонентом России была Сербия — в марте 2024-го команда Валерия Карпина разгромила участников чемпионата Европы (4:0).

Уругвай же стабильно выступает на крупных турнирах: на трех из четырех последних чемпионатов мира вышел в плей-офф, а на прошедшем летом Кубке Америки занял третье место. На ЧМ-2018 года Уругвай разгромил Россию в заключительном туре группового этапа (3:0). До этого команды встречались лишь раз — провели товарищеский матч в 2012-м (1:1).

Сейчас «чарруа» участвуют в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года и занимают вторую строчку в южноамериканской группе, а минувшей ночью сыграли вничью с Бразилией (1:1).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Другие соперники в 2025 году

Также ходят слухи и о других возможных соперниках сборной России в 2025 году. По информации Telegram-канала Mash, РФС уже договорился об играх с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией. Матчи пройдут летом и осенью следующего года.

Частично эту информацию подтвердил агент Тимур Гурцкая. «В следующем году будут нормальные матчи. Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с этой командой будет еще одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая. На осень есть подписанные контракты с Эквадором и Венесуэлой. И могут появиться Уругвай или Колумбия», — сказал Гурцкая на Youtube-канала «Это футбол, брат!»

Россия в 2024 году провела пять товарищеских матчей — в каждом оформила сухую победу с общим счетом 26:0.