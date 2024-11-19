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19 ноября, 22:45

«Было 30:0, стало 34:0 — ну и что? Когда-то пропустим, наверное». Карпин — о разгроме Сирии, болельщиках и Дзюбе

Карпин объяснил, почему Осипенко бил пенальти в матче с Сирией
Артем Бухаев
Корреспондент
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Сергей Пиняев и Валерий Карпин во время матча Россия — Сирия (4:0) в Волгограде 19 ноября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция главного тренера сборной России.

Сборная России завершила ноябрьский сбор победой над Сирией — 4:0. В 2024 году наша команда выиграла все пять матчей с общим счетом 26:0, а победная серия насчитывает уже шесть игр. Общий счет — 34:0.

После финального свистка в Волгограде Валерий Карпин оценил выступление футболистов и ответил на призыв болельщиков вернуть в сборную Артема Дзюбу.

Товарищеские матчи.
19 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
4:0
Сирия

— Атмосфера на стадионе в Волгограде говорит о том, как сборная нужна стране?

— Люди ходят на сборную России — не на соперников, а на нашу команду. Она им нужна. Поэтому национальная команда должна собираться, это очередное подтверждение. Всех ребят поблагодарил, сбор прошел идеально — в плане их отношения к тренировочному процессу, к теории, выполнению требований.

Были моменты, когда мы просто не попадали по мячу. Счет мог быть другим. До игры мы не говорили про результат, а обсуждали то, как должны играть. 75 минут футболисты выполняли это на сто процентов.

— У России победная серия: шесть матчей с общим счетом 34:0. Обращаете внимание на это?

— Было 30:0, стало 34:0. Что изменилось? Лучшая сухая серия среди всех сборных — ну и что? Есть удовлетворения от работы ребят. Когда-то серия закончится. Когда-то пропустим, наверное.

Футболисты сборной России Даниил Фомин, Максим Осипенко, Александр Солдатенков и&nbsp;Сергей Пиняев празднуют гол в&nbsp;ворота Сирии (4:0) 19&nbsp;ноября 2024 года. Сборная России разгромила Сирию и ударно закрыла год. 26:0 в 5 матчах!

— Вы бы обменяли эту серию на возвращение в международные турниры?

— А вы как думаете? Что вам любой нормальный человек ответит? Или вы считаете, что я ненормальный?

— Сегодня болельщики на трибунах призывали вернуть в сборную Дзюбу. Вывесили баннер. Прислушаетесь?

— Я не слышал. А как могу прислушаться, если не слышал? На трибуны не смотрел.

— Вы заранее определяли пенальтиста? Почему бил Осипенко?

— Он должен был бить первым. Если бы с ним что-то случилось, то — Тюкавин. Если и того, и другого не было бы на поле — решили бы.

— Ради чего живет сборная России?

— Ради того, чтобы по 30 тысяч зрителей приходили на игры. Если вам этого мало, то о'кей. Пусть будут еще очки в рейтинг ФИФА.

— Насколько важно обращать внимание на исторические даты для нашего футбола, к которым приурочены матчи сборной? Помогает ли это патриотическому развитию?

— Важно для болельщиков и для детей. Футболистам я не говорил про дату (начало контрнаступления под Сталинградом. — Прим. «СЭ»). Говорил, что важен матч против Сирии, который нужно выиграть. Но историческая дата — лишняя мотивация для всех.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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