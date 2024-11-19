Сборная России разгромила Сирию и ударно закрыла год. 26:0 в 5 матчах!

Красивое завершение 2024-го для наших парней.

Как и в 2023 году, сборная России завершала календарный год матчем в Волгограде — тогда команда Валерия Карпина не оставила шансов Кубе (8:0).

На фоне самой крупной победы в истории нашей сборной, зафиксированной в игре с Брунеем (11:0) четыре дня назад, а также памятуя о прошлогоднем разгроме кубинцев, болельщики ожидали очередного триумфа с крупным счетом. На этот раз над Сирией.

Карпин полностью перекроил состав после встречи в Краснодаре — с первых минут на поле появились 11 новых футболистов. Место в воротах занял Максименко, четверку защитников составили Самошников, Солдатенков, Осипенко и Горшков, в полузащите вышли Фомин и Глебов, а в атакующей четверке — Батраков, Пиняев, Миранчук и Тюкавин.

У Сирии многие ожидали увидеть в старте родившегося в Москве 19-летнего выпускника академии ЦСКА Максима Саррафа, который сейчас защищает ворота узбекского «Андижана». Но он остался в запасе.

Помог фирменный аут Самошникова

Волгоград, который на один день стал Сталинградом (в память о начале контрнаступления советских войск), тепло встретил сборную России. На стадионе собралось более 35 тысяч болельщиков. Масштабное предматчевое шоу, исполнение гимна страны Аскаром Абдразаковым — зрители были в восторге.

Первые минуты игры показали, что точного повторения сценария матча с Брунеем ждать не стоит. Да, наши ребята так же быстро завладели преимуществом и создали несколько опасных моментов, но Сирия — соперник посерьезнее. Пришлось поломать голову, чтобы взломать их оборону.

Сборная России действовала достаточно высоко. При владении мячом Глебов традиционно опускался в зону центрального защитника, а Осипенко и Солдатенков располагались ближе к флангам. При такой формации обычно активны игроки на бровке. И если Горшков чаще оставался без мяча, то Самошников был чуть ли не центром притяжения атак. И именно у Ильи возникли отличные шансы отличиться в первой половине тайма. Сначала он дважды не попал по воротам с нескольких метров, а затем мощно зарядил в штангу из-за пределов штрафной. Еще одной заметной фигурой стал Пиняев, который регулярно шел в обводку и обострял.

Сборная Сирии организованно оборонялась и редко переходила свою половину поля. Что интересно, старались выходить из-под прессинга через короткий пас — сразу видна рука испанского тренера Хосе Ланы.

Российским футболистам потребовалось 33 минуты, чтобы распечатать ворота гостей. Гол пришел после фирменного аута Самошникова, который специально для этого прибежал на противоположный фланг. Мяч после его вбрасывания долетел почти до вратарской, а затем попал в ноги к Фомину. Даниил не стал бить, уступив эту возможность Осипенко, а лидер «Ростова» не промахнулся.

После пропущенного мяча сирийцы начали чуть раскрываться. И наша команда могла увеличить преимущество в счете. Сразу несколько убойных возможностей упустили Пиняев и Батраков.

Перерыв был явно на пользу игрокам в белой форме, которые заметно поднаелись и хотели перевести дух.

Дубль Осипенко

В начале второго тайма сирийцы нанесли первый удар в створ ворот Максименко. А сборная России забила в следующей же атаке. Эпизод получился необычным: Миранчук вошел в штрафную и покатил на неугомонного Самошникова, а тот отправил мяч в сетку, явно желая выполнить навес. Получилась закидушка точно за шиворот голкиперу.

Наши парни поймали кураж и побежали добивать оппонента. Осипенко отрезками оказывался на позиции атакующего полузащитника, а Горшков все больше появлялся в нападении. Сирийцы отбивались как могли. Преимущество по ударам к 60-й минуте выглядело устрашающим: 23:2 в пользу команды Карпина.

С точки зрения победителя матча все уже было ясно. Интриги оставались две — сколько забьет сборная России и пропустит ли первый гол в 2024 году.

В итоге ворота удалось сохранить сухими. Откровенно простили сирийцы, попав в штангу. А отличились еще дважды: Миранчук и Осипенко с пенальти.

4:0 — красивое завершение года для наших парней. Теперь можно подвести итоги: пять побед в пяти матчах, 26 голов и ноль пропущенных мячей. На бумаге цифры кажутся космическими, но нужно принимать во внимание уровень сопротивления.