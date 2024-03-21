Зырянов оставил послание футболистам сборной России на матч с Сербией

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сербии.

«Не собираюсь никого выделять из команды Сербии, я буду смотреть за нашими футболистами. Прошу нашу сборную никого не бояться. Мы будем все за них болеть. Болельщики зарядятся положительной атмосферой вокруг. Это же супер!» — сказал Зырянов «СЭ».

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером.

(Александр Абустин)