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21 марта, 17:52

Агент Сафонов: «Очень бы хотелось, чтобы первый гол за сборную Тюкавин забил на родном стадионе»

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Агент Алексей Сафонов, клиентом которого является форвард «Динамо», поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Сербии.

21-летний игрок был включен в заявку национальной команды на мартовский сбор. В нынешнем сезоне на его счету 10 забитых мячей и 9 результативных передач в 26 встречах во всех турнирах.

«Сегодня жду хорошей игры, сборная России будет играть против очень качественной команды. Сербы  команда хорошего уровня. Что касается Кости, то состав определяет главный тренер. Посмотрим, выйдет ли он сегодня на поле. Очень бы хотелось, чтобы Костя свой первый гол за сборную забил на родном стадионе. Очень этого жду»,  приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером.

Источник: «РБ Спорт»
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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